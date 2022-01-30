بريطانيا تسجل 143 ألفا و888 إصابة جديدة و303 وفيات بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 143 ألفا و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و303 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و86 ألفا و282، والوفيات إلى 181 ألفا و397.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 150 مليونا و554 ألفا و250 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.