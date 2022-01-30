عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد سيول جارفة قوية، غمرت عدة مدن في سلطنة عمان؛ نتيجة هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من السلطنة، منذ بداية الأسبوع الحالي، وأدت إلى احتراق أبراج الكهرباء.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جريان السيول في بعض الوديان في السلطنة عقب العواصف المطرية، التي أدت إلى وفاة شخص حتى الآن، وجارٍ عمليات إنقاذ مستمرة للمحتجزين في المنازل ومجاري الأودية.



وبحسب موقع «طقس العرب» فإن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من السلطنة لسُحب مُمطرة، خاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة.



ويُتوقع أن يستمر تدفق كميات من السُحب الركامية للمناطق الساحلية لبحر عُمان خلال الساعات المُقبلة، مع تنبيه من جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق خاصةً في أجزاء من العاصمة مسقط.





