نادي باريس يطالب الأرجنتين بالالتزام باتفاق صندوق النقد لإعادة العمل بالدين

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن نادي باريس يسعى إلى الحصول على تطمينات من الأرجنتين بأنها ستلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي وقيمته 44 مليار دولار، من أجل مواصلة المفاوضات لإعادة العمل بديون البلاد، مع مجموعة من الدائنين الأثرياء.

كانت الأرجنتين أرجأت اجتماع أمس الأربعاء مع مسؤولي النادي بعد استقالة وزير الاقتصاد مارتن جوزمان في خضم صراع على السلطة داخل الائتلاف الحاكم بالبلاد التي تقع في أمريكا الجنوبية.

وأثار رحيل جوزمان، الذي لعب دورا حيويا لتجنب العجز عن السداد مع النادي العام الماضي، مخاوف من أن الأرجنتين لن تلتزم ببرنامج صندوق النقد.

وقال مسؤول بارز بنادي باريس للصحفيين في إيجاز صحفي عبر الهاتف اليوم الخميس: "نتوقع أولا أن يؤكد وزير مالية جديد التأكيد على التزاماتها بتنفيذ البرنامج، وهو شرط حاسم لنا للتوصل لاتفاق".

ووفقا لبلومبرج، طلب المسؤول، عدم ذكر اسمه تماشيا وسياسة النادي.

وأضاف المسؤول أنه بتوفير هذه التطمينات، سيكون النادي أكثر استعدادا لمواصلة الاجتماع مع الأرجنتين للتفاوض بشأن الاتفاق الذي يعود لعام 2014.