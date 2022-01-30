تفتيش طلاب الثانوية العامة بلجان فيصل منعا لدخول الهاتف المحمول

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انتظمت عملية دخول طلاب الثانوية العامة بمدرسة أحمد لطفي السيد فيصل؛ لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وشهدت عملية الدخول تفتيشا ذاتيا للعديد من الطلاب منعا لدخول أي هواتف أو أجهزة إلكترونية تساعد الطلاب على الغش.

وأعرب عدد من الطلاب قبل دخولهم اللجان عن تخوفهم من أسئلة المعلومات العامة وعدم إمكانية حلها إن جاءت على غرار أسئلة اللغة العربية؛ وذلك نظرا لصعوبة اللغة الإنجليزية وعدم الإلمام بكل تفاصيلها.

وأبعدت القوات الأمنية أولياء الأمور المنتظرين أولادهم أمام المدرسة لمسافات بعيدة عن باب المدرسة وشبابيك اللجان المطلة عليهم، وذلك منعا للضوضاء والصخب من قبل أولياء الأمور.

وشدد المسئولون باللجان على ارتداء الطلاب للكمامات أثناء الدخول.