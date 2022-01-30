إسرائيل وتركيا توقعان اتفاقية جديدة للطيران

وقعت إسرائيل وتركيا اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مجال الطيران، تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف رحلاتها إلى تركيا في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي اندلع بينهما في عام 2010.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن مذكرة التفاهم التي وقعها ممثلون عن الجانبين، تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها لابيد إلى تركيا الشهر الماضي، عندما كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية.

وتوقفت الرحلات الجوية من إسرائيل إلى تركيا في عام 2007 "لأسباب تجارية"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتأتي الإشارة المتجددة للتعاون الأوثق بين الحليفين المقربين السابقين بعد سفر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج إلى تركيا في مايو الماضي، التي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 10 سنوات.

وأعلنت إسرائيل أمس الأربعاء، إعادة فتح مكتب يمثل مصالحها الاقتصادية في اسطنبول أول أغسطس المقبل.

يشار إلى أن العلاقات بين الدولتين شهدت توترا في أعقاب اقتحام قوات من الكوماندوز الإسرائيلي سفينة تقل نشطاء أتراك لنقل المساعدات إلى قطاع غزة في أيار/مايو 2010، ولقي عشرة مواطنين أتراك حتفهم في تلك المداهمة.

واتخذت الجانبان خطوات أولية للتقارب عام 2016، ولكن لم يكن لديهما سفراء في عاصمتي الدولتين منذ أزمة غزة عام 2018 التي تصاعدت ردا على افتتاح الولايات المتحدة سفارة لها في مدينة القدس.