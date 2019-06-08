حرس السواحل الليبي ينقذ 114 مهاجرا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 114 مهاجرا من عدة جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الخميس، بأن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأضاف أن المهاجرين كانوا على متن قاربين وجرت عملية الإنقاذ بشمال صبراتة، مشيرا إلى أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية، وقدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمهاجرين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأشار المركز إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.