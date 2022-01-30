تظاهر أطباء تركيا احتجاجا على العنف ضدهم ودعوة إلى استقالة وزير الصحة

نظم أطباء تركيا مظاهرات في العديد من المدن بأنحاء البلاد اليوم الخميس، احتجاجا على تصاعد العنف الموجه ضد الكوادر الصحية، وبعد اعتداء مميت على طبيب قلب.



وأظهرت صور استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في إسطنبول.



وطالب المتظاهرون باستقالة وزير الصحة فخر الدين قوجة، كما دعت الجمعية الطبية التركية العاملين بقطاع الصحة إلى تعليق العمل حتى يوم الجمعة.



كان نجل إحدى المريضات بمدينة قونيا، بجنوب وسط البلاد، أطلق النار أمس الأربعاء على طبيب قلب (47 عاما)، ثم قتل نفسه بعد ذلك، وفقا لتقارير.



وذكرت تقارير إعلامية أن القاتل حمل الطبيب مسؤولية وفاة والدته، التي كان يعالجها. ووفقا لصحيفة جموريت، شهدت مراسم تشييع جثمان الطبيب صيحات استهجان ضد الوزير خوجة.



وقال رئيس الجمعية الطبية في قونيا، بهادير أوزتورك، إن أعمال العنف بالقطاع الصحي وصلت إلى درجة الـ"مذبحة".



وتقول جمعيات طبية إنه نظرا لتدني ظروف العمل بالقطاع الصحي وارتفاع التضخم في تركيا، يهاجر المزيد من الأطباء إلى خارج البلاد.