الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة موثقة بالحبال أعلى سطح عقار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، يتضمن وقوف إحدى السيدات أعلى سطح مسكن موثقة بالحبال.

وذكرت أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن، ويديها خلف ظهرها ويدعى خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو على أثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو الماضى دون حدوث إصابات.

ولفتت إلى أن يدها خلف ظهرها دون توثيق، مشيرة إلى أنه تم التصالح بينهما فى حينه وأنها لم تقم بالإبلاغ أو تحرير أى محضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.