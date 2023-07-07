الكرملين: بوتين يمكن أن يلتقي أردوغان في المستقبل القريب

أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية تدرس مسألة عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، غير أنه لم بعد تحديد موعد للاجتماع المعتزم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية.



ونقل عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن موسكو لم تنف عقد اجتماع محتمل. وترددت هناك تخمينات بشأن اجتماع كهذا على مدى أسابيع.



وتأتى تصريحات بيسكوف بينما من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أردوغان اليوم الجمعة. وذكر بيسكوف أن موسكو ستتابع المحادثات عن كثب.



وشدد على أن موسكو وأنقرة حافظتا على علاقتهما في إطار "شراكة بناءة" وثمنت روسيا ذلك للغاية. ولذلك فموسكو بطبيعة الحال مهتمة بماتتم مناقشته بين أردوغان وزيلينسكي.



ووفقا للمصادر التركية، فاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي سينتهي في 17 يوليو، من بين القضايا التي تتم مناقشتها في الاجتماع.



وتهدد روسيا بعدم تجديد الاتفاق، الذي تم إبرامه الصيف الماضي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.



وأشار بيسكوف إلى أن أردوغان "قام بجهود عظيمة عدة مرات لتسوية مشكلات مختلفة تتعلق بالصراع في أوكرانيا".