سيمنس إنرجي تشكل فريق عمل لمتابعة مشكلات توربينات الرياح

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سيمنس إينرجي تشكل فريق عمل لمتابعة مشكلات توربينات الرياح

شكلت شركة "سيمنس إنرجي" للطاقة، فريق عمل إداريا ولجنة خاصة من مجلس الإشراف للمساعدة في السيطرة على المشكلات الحالية في الأنشطة التجارية الخاصة بالتوربينات.

وقالت مصادر في مجلس الإشراف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة الخاصة اجتمعت للمرة الأولى أمس الخميس.

وتواجه الشركة صعوبات في نشاطها التجاري المتعلق بطاقة الرياح منذ سنوات.

وتردد أن اللجنة الخاصة، مكلفة بمتابعة قضايا مراقبة جودة توربينات الرياح، التي أجبرت شركة "سيمنس إنرجي" على سحب توقعاتها الخاصة بالأرباح في يونيو الماضي.

وفي ذلك الوقت، حذرت الشركة من أن المشكلات المتعلقة بالجودة، في توربينات طاقة الرياح، أدت إلى ارتفاع معدل الفشل. وقدرت الشركة أن إصلاح هذه المشكلات سيكلف أكثر من مليار يورو(1ر1 مليار دولار).

وخسر سهم الشركة حوالي ثلث قيمته، في اليوم التالي للإعلان.