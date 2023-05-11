قال محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، إن إمام عاشور سيكون إضافة للأهلي بجوار مروان عطية، حال التعاقد معه بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تصريحات محمد شيحة كانت في لحظة اندفاع وأتمنى تقديمه لاعتذار، لأن الجماهير دائما في المدرجات تهتف ضد بعضها، وسنة 94 خرجت من ملعب الإسماعيلية في (سيارة مصفحة)، ولم نستطع الخروج من الملعب بين الشوطين، ولم يرد مسئولو الأهلي وقتها على ما حدث".

وتابع: "من الممكن أن يتم انتقاد أي شئ، إلا جماهير النادي الأهلي فهم (خط أحمر)، وكان الأهلي يتعاقد مع لاعبي الإسماعيلي بمبالغ مالية كبيرة، نحب الدراويش ولا نريد هبوطهم، الإسماعيلي في دوامة منذ 7 سنوات بسبب الإدارات والأخطاء التي تحدث منذ سنوات".

وأتم: "لا أعرف لماذا يشعر اللاعبون بالغضب من الجماهير، كنا نلعب أمام 70 ألف مشجع، والجمهور كان ينفعل على اللاعبين وينتقدهم".