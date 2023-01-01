 فطر عيش الغراب.. يحمي من تدهور وظائف المخ - بوابة الشروق
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فطر عيش الغراب.. يحمي من تدهور وظائف المخ

إعداد- ليلى إبراهيم شلبي
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 8:30 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 8:30 م
نشر فريق بحثى من سنغافورة نتائج دراسة علمية غذائية مدهشة، تشير إلى أن تناول فطر عيش الغراب لمرتين أسبوعيا بانتظام قد يحمى من هم فوق الستين من التعرض لمشكلات اللغة وتدهور وظائف المخ.

وجود أحد مضادات الأكسدة القوية الفريدة فى عيش الغراب وراء تلك الظاهرة التى سجلها فريق البحث من خلال متابعة 760 مسنا ممن تخطوا الستين بإجراء قياسات محددة لمتابعة قدراتهم الذهنية وردود أفعالهم المتعلقة بوظائف المخ فى استخدامات اللغة وحل المسائل الذهنية.

مقارنة أولئك الذين تعودوا أكل عيش الغراب بغيرهم ممن لم يحرصوا على تناوله كانت بالفعل تعزيزا للنتيجة.

من تناولوا عيش الغراب كانت ردود أفعالهم أسرع وقدراتهم على حل المسائل أكبر.

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