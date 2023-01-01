كشف عمرو بركات، صاحب إحدى المكتبات في مدينة الشيخ زايد، حقيقة عرضها كتاب يدعم المثلية الجنسية، مؤكدا أنه جاء على وجه الخطأ ضمن مجموعة كتب إنجليزية بالمكتبة، وعند العلم بوجوده وجه بسحبه من المكتبة وتم إعدامه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن باقي الكتب الموجود في قسم الأطفال، ستتم مراجعتها للتأكد من خلوها من أي محتوى يسيء للثقافة المجتمعية، لافتا إلى أن الكتب المستوردة من الخارج تأتي عن طريق الناشرين العالميين.

وأشار إلى أن الكتاب كان مصنفا ضمن الكتب المصورة، للأطفال من الفئة العمرية بدءً من سنة إلى 3 سنوات، مؤكدا أن هذه الكتب لها موزعون حول العالم ولم يكن أحد يتخيل أن يتضمن كتاب خاص بالأطفال مثل هذا المحتوى أو يدعمه.

ونشرت إحدى رواد المكتبة بالكائنة بمدينة الشيخ زايد، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحذر فيه من وجود أحد الكتب المخصصة للأطفال تدعم المثلية الجنسية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفور وصول الفيديو إلى إدارة المكتبة تم سحبه وإعدامه.