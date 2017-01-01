العراق: مقتل 5 من داعش بعملية أمنية في كركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" في عملية أمنية نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب الليلة الماضية في محافظة كركوك 250كم شمالي بغداد.



وذكر البيان أن قوات جهاز مكافحة الارهاب قام الليلة الماضية بتنفيذ عملية استباقية خاطفة بإنزال جوي ليلي بقضاء الدبس ناحية التون كوبري في محافظة كركوك، ونصب كمائن القناصين أعقبتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 5 من عصابات داعش.



وأوضح البيان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة في تنفيذ عملياتها بمهنية في كل شبر من أرض الوطن.



كان العراق قد أعلن في نهاية عام 2017القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد، ولكن التنظيم لايزال نشطا.