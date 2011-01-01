قال الناقد الفني طارق الشناوي، تعليقا على انطلاق أولى حفلات مشروع «الأساتذة» مساء الجمعة، والذي ينظم بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية؛ إن المشروع يؤكد استمرار ريادة مصر الفنية على الساحة العربية.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، أن مشروع إعادة توزيع الأغاني التراثية ليس ملك الفنان مدحت صالح وحسب؛ ولكن أيضا رافقه عدد من الجهود الأخرى في هذا الإطار، معقبا: «أغنية حارة الساقيين من المفترض غناؤها من قبل امرأة، لكن الجميع صدقها عندما غناها منير من فرط جمال هذه الأغاني، لا يفكر الجمهور في توجهاتها».

وأشار إلى حرص الفنان مدحت صالح على إعادة توزيع أغاني عبد المطلب وعبد الغني السيد ونجاد وعبد الحليم على مدار تاريخ حفلاته، معقبا: «الأساتذة جزء من مشروع مدحت صالح من زمان وظهر في كل حفلاته؛ ولكن لم يكن فقط ملك مدحت صالح؛ فهناك كثير من المطربين مثل على الحجار ومحمد منير».

وأشار إلى اعتياد الجمهور نسب الفيلم إلى الفنان والأغنية إلى المطرب، وفق العرف السائد داخل المجتمع المصري، معقبا: «جرى العرف على نسب الفيلم إلى الفنان بدل من المخرج، على سبيل المثال الجمهور ينسب الفيلم إلى عادل إمام وليس إلى شريف عرفة، وكذلك أغنية أم كلثوم كان وراءها السنباطي والشيخ زكريا أحمد، وعبد الوهاب».

وأضاف أن إعادة توزيع أغاني التراث من شأنه أن يجعل الأغاني أكثر مواكبة لنبض العصر والرؤية الفنية المعاصرة، فضلا عن إحداث حالة من الثراء للوجدان العربي وليس المصري وحسب، متابعا: «أم كلثوم وعبد الوهاب وبليغ والموجي؛ هم أجمل ما في مصر، وهؤلاء حلاوة وإبداع مصر على مدار الزمن»، لافتا إلى مشاركة أنغام وشيرين ومي فاروق في حفلات مشروع الأساتذة بدار الأوبرا.