إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استعمال علاج جديد لـ الزهايمر

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الخميس، موافقتها على علاج جديد لمرضى الزهايمر يُسمى "ليكانيماب" "lecanemab"، وهو ما يمثل قراراً محورياً من المتوقع أن يوسع وصول الدواء باهظ الثمن لكبار السن من الأمريكيين.

ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى"، وعدت السلطات الصحية الأمريكية بالبدء فى توفير "ليكانيماب" مع بعض الشروط، وذلك فى نفس اليوم الذى وافقت فيه إدارة الغذاء والدواء على العلاج بالأجسام المضادة.

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الدواء تصنّعه شركة الأدوية اليابانية "Eisai" وشريكتها Biogen، واصفة هذا العلاج بأنه أول علاج بالأجسام المضادة لمرض الزهايمر يحصل على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة، كما أنه أول عقار من هذا القبيل يُتوقع أن يحظى بتغطية واسعة من خلال برامج الصحة الأمريكية.

يحمل الدواء مادة "Leqembi"، والتى تمثل أول جسم مضاد موجه لـ "بيتا أميلويد" يتم تحويله من الموافقة المعجلة إلى الموافقة التقليدية لعلاج مرض الزهايمر، ويعمل الدواء عن طريق تقليل لويحات الأميلويد التى تتشكل فى الدماغ، وهى سمة فسيولوجية مرضية محددة للمرض.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الطرح سوف يساعد المرضى الأمريكيين على تحمل تكاليف العلاج، لافتة إلى أن "معظم المواطنين الأمركيين المستفيدين من برنامج ميدكير الصحى لا يستطيعون تحمل تكلفة سعر الدواء السنوية البالغة 26 ألف دولار بدون تغطية تأمينية".

وقد أوضحت رئيسة جمعية الزهايمر فى الولايات المتحدة، جوانا بايك، أنه على الرغم من أن Leqembi ليس علاجاً، إلا أنه سيساعد المرضى فى المراحل المبكرة من المرض على الحفاظ على استقلاليتهم، وإدارة حياتهم اليومية وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم.