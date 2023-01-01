الإسكان: استغلال المباني التاريخية للوزارات بوسط البلد وإعادة استخدامها بما يناسب قيمتها

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، الأسباب الرئيسية وراء نقل الوزارات من القاهرة التاريخية إلى العاصمة الإدارية.



وقال عبدالخالق إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع الوزارات تتواجد في وسط القاهرة التي تشهد تكدسا وازدحاما كبيرا، لذا كان نقل الوزارات ضرورة ملحة.



وتابع: سيتم استغلال المباني التاريخية للوزارات وإعادة استخدامها بما يتناسب مع قيمتها، لافتًا إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، هدفه تطوير القاهرة التاريخية.



وأوضح عبدالخالق، أن العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا، وتم بناء مدن جديدة على محاور وأنفاق سيناء، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لن تحل مكان القاهرة، ولكن شريك تنموي مع كل المحاور.



وأكمل: تم الاتفاق على إنشاء فندقين بمنطقتى أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، موضحًا أن منطقة المدابغ في سور مجرى العيون تحولت لمنطقة عمرانية 5 نجوم.





