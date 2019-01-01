 محكمة هندية ترفض تعليق إدانة راهول غاندي في قضية تشهير - بوابة الشروق
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محكمة هندية ترفض تعليق إدانة راهول غاندي في قضية تشهير

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 1:35 م

رفضت محكمة هندية تعليق إدانة راهول غاندي في قضية تشهير، في انتكاسة لزعيم المعارضة الذي يواجه خطر عدم القدرة على المنافسة في الانتخابات الوطنية المقررة في النصف الأول من 2024، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت محكمة جوهارات العليا في حكمها أنه ليس هناك أساس منطقي لتعليق الإدانة وأنها "لن تفضي بأي حال من الأحوال إلى ظلم لمقدم الطعن ".

ويمثل الحكم انتكاسة لغاندي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين والعزل من البرلمان بسبب إدلائه بتصريحات مهينة مزعومة خلال تجمع انتخابي في عام 2019 حول لقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وعلقت محكمة من درجة أدنى، الحكم بسجن غاندي حتى يتم البت بشأن طعنه على الحكم.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أنه تم رفع القضية ضد غاندي بزعم قوله، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارناتاكا، "كيف حدث أن يكون مودي هو اللقب المشترك لكل اللصوص؟".


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