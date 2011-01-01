وزير الأوقاف: لا بد أن يكون كل منا قدوة بسلوكه وأخلاقه

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أهمية أن يكون كل منا قدوة في مكانه بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن المساجد والدعوة أمانة، والوطن أمانة والوفاء بحق ذلك كله رسالة.

وأشار وزير الأوقاف - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء يوم الخميس، في رسالة وجهها إلى الأئمة - إلى ضرورة أن يعمل كل منا على تطوير ذاته وأدواته علميا وثقافيا ومهاريا وتواضعه مع الخلق وعدم استعلائه على أي منهم بعلمه أو عبادته، وحسن فهمه لطبيعة رسالته.

وأكد أن رسالة العلماء، البيان والبلاغ أما الهداية والحساب فأمرهما إلى رب الأرض والسماوات.. سائلا الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص وحسن الفهم.