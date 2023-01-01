 الأساتذة.. بدء توافد الجمهور لحفل مدحت صالح بالأوبرا - بوابة الشروق
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الأساتذة.. بدء توافد الجمهور لحفل مدحت صالح بالأوبرا


نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 8:25 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 8:25 م
بدأ رواد دار الأوبرا في التوافد لحضور حفل المطرب الكبير مدحت صالح والأساتذة، الذى يقام مساء اليوم، ويقدم فيه ١١ أغنية لكبار الملحنين محمد عبدالوهاب ورياض السنباطى ومحمد فوزى وفريد الأطرش وبليغ حمدى وطلال مداح والرحبانية، وهو المشروع الذى أطلقه مدحت بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفقدت بمصاحبة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أمس، التجهيزات النهائية للحفل حتى يخرج بالشكل اللائق، حيث أعدت الأوبرا سجادة حمراء على غرار المهرجانات الكبرى، كنوع من الاهتمام بالحدث.

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