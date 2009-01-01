انخفاض أرباح سامسونج التشغيلية في الربع الثاني

أظهرت بيانات أولية صادرة من شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني تراجعت بنحو 96% على أساس سنوي، مع استمرار زيادة المعروض من الرقائق وتراجع الطلب.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم قدرت أرباحها من أبريل إلى يونيو بنحو 600 مليار وون (2ر461 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض كبير عن 1ر14 تريليون وون قبل عام.



وقالت الشركة إنه من المرجح انخفاض المبيعات بنسبة 3ر22% لتصل إلى 60 تريليون وون من 2ر77 تريليون وون في العام السابق. ولم تكن بيانات صافي الأرباح متاحة.



ولم يقدم عملاق التكنولوجيا نتائج كل قسم أعمال وسيصدر تقرير أرباحه النهائي في أواخر الشهر الجاري.



ومن المتوقع أن يتكبد قطاع حلول الأجهزة في سامسونج الذي يشرف على أعمال الرقائق، خسائر بنحو 3 - 4 تريليونات وون، وفقا لتقديرات المحللين. وإذا تحققت التقديرات، فسيكون هذا بمثابة الربع الثاني على التوالي من الخسائر للقطاع.



يشار إلى انه خلال الفترة من يناير إلى مارس، أعلنت شركة سامسونج عن أول خسارة مالية لها منذ 14 عاما حيث تضخم مخزون الرقائق بشكل كبير وسط انخفاض الطلب العالمي. قبل ذلك، سجلت أعمال الرقائق لـ سامسونج خسائر في الربع الأول من عام 2009.



وتوقعت شركة الرقائق أن يتقلص سوق الرقائق العالمية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 563 مليار دولار هذا العام، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب، وحذرت من استمرار الظروف الصعبة على مدار العام.