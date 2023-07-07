يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 22

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 37 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 29

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 40 30