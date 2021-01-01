 مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء حريق في دار للمسنين بميلانو - بوابة الشروق
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مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء حريق في دار للمسنين بميلانو

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 12:46 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 12:46 م

لقي ستة أشخاص حتفهم، في حريق في دار للمسنين، في ميلانو، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وذكر رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا من الموقع صباح اليوم الجمعة، أنه تم نقل العشرات من السكان، اثنان منهم، في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وأضاف جوزيبي أن الحريق نشب في غرفة تأوي امرأتين. ولم تنتشر ألسنة اللهب إلى مناطق مجاورة من دار المسنين أو الغرف الأخرى، لكن الدخان انتشر وأودى بحياة أربعة أشخاص آخرين.

وتابع "يتعين القول إنه كان يمكن أن يكون أسوأ. لكن ستة قتلى حصيلة ضخمة أيضا".

وسيتم إيواء كبار السن، الذين تم إجلاؤهم في منشآت أخرى، في أقرب وقت ممكن.

ولم يكن هناك أي معلومات في بادئ الأمر بشأن سبب الحريق.


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