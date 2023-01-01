الأوقاف عن حظر الهواتف بمقر الوزارة الجديد: وقت الموظف بالعمل ملك الدولة

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي والهاتف أثناء العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن استخدام الهاتف المحمول سيكون مقتصرًا عند الأمور الطارئة أو لصالح العمل فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الخميس، أنه مُنع استخدام اللاب توب الشخصي، داخل مقر الديوان العام؛ نظرًا لوجود جهاز مخصص من قبل الوزارة متاح عليه جميع قواعد البيانات المتعلقة بالعمل، فيما عدا ذلك مُنع استخدامه داخل الديوان.

ولفت إلى أن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد، لن يكون مقتصرًا على تغيير المكان فقط، وإنما نقلة نوعية في نظام الإدارة وفي سير العمل داخل الوزارة، منوهًا أن الوزارة تريد استغلال الموظف كل طاقته ووقته المتاح في إنجاز الأعمال؛ لأن وقته خلال العمل ملك للدولة.

وأشار إلى أنه في حال وجود أمر طارئ، أو توجيه يعطيه المدير المباشر سواء من وكيل الوزارة أو الوكيل الدائم ببعض الأعمال فأنه لا بأس من مثل هذه الأمور.

وأصدرت وزارة الأوقاف، منذ أيام، تعميمًا بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل داخل الوزارة، واقتصار استخدام الحاسب على الأجهزة المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة.

