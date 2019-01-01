المغرب: 11 مليون سائح وفدوا للبلاد خلال 2022

أعلنت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، أن عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 11 مليونا خلال سنة 2022، أي ما يعادل استرجاعا للسياح بنسبة 84 % مقارنة بسنة 2019، "ما قبل أزمة(كوفيد ـــ 19)".

وأوضحت الوزيرة ـــ خلال اجتماع مجلس الحكومة ، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ـــ أنه خلال سنة 2022، وبفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 % مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن ذلك يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63 %، موضحة أنه ترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 % مقارنة مع 2019.

ولفتت إلى أن قطاع السياحة في المغرب يشهد تطورات جد إيجابية، موضحة أنه منذ مطلع سنة 2023، سجل القطاع منحى نمو متسارع، مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية.

وأشارت إلى أن المغرب استقبل، خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين، 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019؛ ما أسفر عن تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

ولفتت ، إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022؛ ما يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية.