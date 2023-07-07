شركة صينية تستثمر 350 مليون دولار في أفغانستان

ذكرت شركة "فان تشاينا أفغان" الصينية لمعالجة التعدين والتجارة، أمس الخميس، أنها سوف تنفق 350 مليون دولار في أفغانستان، على مدى الأشهر المقبلة، في العديد من الصناعات، بما في ذلك توليد الكهرباء وبناء مصنع أسمنت والرعاية الصحية.

وفي اجتماع مع مولوي عبد الكبير، النائب السياسي والقائم بأعمال رئيس الوزراء الأفغاني ، ناقش ممثل عن الشركة النوايا الاستثمارية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وطبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ذكر ممثلون عن الشركة أن لديهم مهنيين واخصائيين، يعملون في المشروعات وخطط التشغيل، التي قريبا سيتم تنفيذها في أفغانستان.

وردا على الاقتراح الاستثماري لشركة "فان تشاينا أفغان"، حث مولوي عبد الكبير المستثمرين المحليين والأجانب على الاعتراف بالفرص الاقتصادية العديدة في أفغانستان واغتنامها.

ويظهر الاهتمام القوي الذي أبدته، في السنوات الأخيرة الشركات الصينية، لاسيما في صناعة التعدين استعداد الحكومة لاستقبال مستثمرين من مختلف الصناعات.

يشار إلى أن أفغانستان في حاجة ماسة لهذه الاستثمارات نظرا لأن البلاد تشهد وضعا اقتصاديا صعبا منذ استيلاء طالبان على الحكم بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في أغسطس عام 2021.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 4ر24 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.