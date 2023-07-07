مصر تستهل مشوارها في بطولة العالم لشباب الطائرة بالخسارة أمام البرازيل

استهل المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقادة مديره الفني هاني مصيلحي، مشواره في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري بالخسارة أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-0، في أولى لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من البطولة المونديالية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-15، 25-15، 25-20".

ومن المقرر، أن يصطدم منتخبنا الوطني في الجولة المقبلة مع نظيره الإيطالي، فيما يلعب المنتخب البرازيلي مع نظيره المكسيكي.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة الصافي، وياسين أشرف".

وتضم المجموعة الثانية إلى جوار أبناء النيل وراقصي السامبا منتخبي "إيطاليا - المكسيك".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي