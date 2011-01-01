الرقابة على الصادرات: إتاحة إصدار شهادات المنشأ للمصدرين برسوم وجمارك منخفضة

قال المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تتيح إصدار شهادات المنشأ؛ برسوم ونسبة جمارك منخفضة للغاية، بهدف إصدار الفواتير مباشرة من الشركات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى إصدار الهيئة عدد كبير من الشهادات إلى الدول العربية كالسعودية والأردن والجزائر، والأجنبية مثل روسيا والبرازيل.

ونوه إلى توقيع وزارة التجارة والصناعة المصرية مع دول الاتحاد الأوربي وتركيا والمغرب؛ عدد من الاتفاقيات منذ بداية العام الجاري؛ بهدف خفض التكلفة وإسراع وتيرة التصدير، لافتا إلى تسجيل 9 شركات محلية إلى الآن بنظام الفواتير المباشرة إلى دول الاتحاد الأوربي.

وأشار إلى اعتماد رئاسة الوزراء؛ خطة تطوير معامل الهيئة بتكلفة 360 مليون جنيه على مدار 3 سنوات منذ 2018 إلى 2021، فضلا عن إنشاء نظام المعامل المركزية الصناعية والغذائية والزراعية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ بإجمالي تكلفة 1.25 مليار جنيه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي؛ برفع كفاءة الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تمتلك أكثر من 300 معمل بجميع الموانئ الرئيسية في القاهرة ودمياط وبورسعيد والعين السخنة وإسكندرية والدخيلة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمصدرين لتصدير السلع في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى إجراء المعامل 3 آلاف اختبار معتمد على المنتجات الواردة، طبقا لنظام الأيزو.

وأشار إلى منع عدد من الدول الأوربية والخليجية استيراد واردات تحتوي على مواد بلاستيكية غير قابلة للتحلل في إطار الحفاظ على البيئة، موضحا أن الهيئة تمتلك المعمل الوحيد المعتمد داخل القارة الأفريقية بهذا الصدد.