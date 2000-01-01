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ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال مايو الماضي

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:36 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الجمعة، استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي في البلاد خلال شهر مايو الماضي.

وذكر المكتب أن الإنفاق زاد بنسبة 4ر1% سنويا  بعد نموه بنسبة 2ر1% في أبريل الماضي، حيث يواصل الإنفاق الاستهلاكي في هولندا نموه منذ أبريل 2021.

وفي مايو الماضي، زاد إنفاق المستهلكين على الخدمات، بمعدل 3ر5%  بعد نموه بمعدل 5% خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه تراجع الإنفاق على الطعام والمشروبات والتبغ بنسبة 3ر5%. كما تراجع الإنفاق على السلع المعمرة خلال مايو الماضي بنسبة 5ر4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.


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