ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الجمعة، استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي في البلاد خلال شهر مايو الماضي.
وذكر المكتب أن الإنفاق زاد بنسبة 4ر1% سنويا بعد نموه بنسبة 2ر1% في أبريل الماضي، حيث يواصل الإنفاق الاستهلاكي في هولندا نموه منذ أبريل 2021.
وفي مايو الماضي، زاد إنفاق المستهلكين على الخدمات، بمعدل 3ر5% بعد نموه بمعدل 5% خلال أبريل الماضي.
في الوقت نفسه تراجع الإنفاق على الطعام والمشروبات والتبغ بنسبة 3ر5%. كما تراجع الإنفاق على السلع المعمرة خلال مايو الماضي بنسبة 5ر4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.