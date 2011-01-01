مفاوضو الاتحاد الأوروبي يوافقون على خطة بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز إنتاج الذخيرة

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أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن مفاوضي التكتل توصلوا إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز إمدادات الذخيرة والصواريخ طويلة الأجل إلى أوكرانيا.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على خطة لتزويد صناعة الدفاع في أوروبا بحوافز مالية لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة.

وسيجري تمويل المبادرة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مايو الماضي، بمبلغ 500 مليون يورو (544 مليون دولار) من الميزانية المشتركة للتكتل.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز:"هذا دليل آخر على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم أوكرانيا".

وأضافت في بيان أن ذلك سيعزز أيضا التكنولوجيا الدفاعية والقاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي، ويضمن في النهاية الأمن والدفاع على المدى الطويل لمواطني التكتل.

وعانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن من أجل تزويد أوكرانيا بما يكفي من ذخيرة أرض-أرض والمدفعية وكذلك الصواريخ لصد الغزو الروسي.

وتهدف الزيادة في الإنتاج إلى منع المزيد من اختناقات الامدادات للقوات المسلحة الأوكرانية ، وكذلك ضمان أن تظل دول الاتحاد الأوروبي قادرة على الدفاع عن نفسها فضلا عن إمكانية الاحتفاظ بمخزونات كافية.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تأكيد رسمي من قبل الدول الأعضاء في التكتل والبرلمان الأوروبي.