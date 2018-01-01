ساسة ألمان يدعمون تمركز 4 آلاف جندي في ليتوانيا

أعرب ساسة بارزون في البرلمان الألماني عن دعمهم لخطط نشر 4 آلاف جندي ألماني في ليتوانيا، كجزء من الجهود المبذولة لحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأيدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان، ماري- أجنيس شتراك-تسيمرمان، ومفوضة الجيش الألماني للشؤون البرلمانية، إيفا هوجل، تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بإرسال جنود لليتوانيا، مؤكدتين أهمية التعهد لكل من ألمانيا وحليفتها في منطقة البلطيق.



وقالت شتراك-تسيمرمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من حيث المبدأ، هذه إشارة صحيحة إلى أن ألمانيا مستعدة لتعزيز وجودها في ليتوانيا"، متسائلة في المقابل عن مدى "جدية" إنشاء لواء ألماني في ليتوانيا بحلول عام 2026، مشيرة إلى ضرورة تأكيد مثل هذه الخطوة أولا من قبل البرلمان، مضيفة أن البنية التحتية في ليتوانيا لا تزال محدودة.



وقالت شتراك-تسيمرمان: "الثكنات لا تزال من العهد السوفيتي، وقدرات مناطق التدريب العسكري محدودة بشدة"، موضحة أن هناك حاجة إلى توفير إسكان ومدارس ورياض أطفال ومرافق تسوق مناسبة ومعلمين وموظفي رعاية نهارية لتهيئة الإقامة للجنود الألمان وأسرهم.



وأكدت شتراك-تسيمرمان أن نشر القوات يجب أن يكون على أساس طوعي، مشيرة في المقابل إلى أن الشباب في الجيش الألماني سيجدون فرصة الانضمام لهذا اللواء مثيرة.



من جانبها، قالت هوجل إن تمركز القوات في ليتوانيا يعطي "إشارة قوية" من ألمانيا إلى حليفتها، كما يبرز "مسؤولية ألمانيا الدولية الخاصة تجاه الجناح الشرقي للناتو".



وفي الوقت نفسه، أشارت هوجل في تصريحات لـ "د.ب.أ" إلى أن المهمة ستكون شاقة بالنسبة للجيش الألماني، وسيتعين توفير تمويل ملائم لها.



وتأتي التصريحات قبل قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.