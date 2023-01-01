جمعية القلب الأوروبية: توصيات هامة لمرضى هبوط عضلة القلب

فى ظل جائحة كورونا التى ألقت بظلالها القاتمة على خريطة العالم، كان لمرضى هبوط عضلة القلب نصيبا من اهتمام العلم بما قد يطالهم من تداعيات قد يمكن تفاديها أو علاجها قبل أن تتفاقم.



أشارت التوجيهات التى أصدرتها جمعية القلب الأوروبية إلى أنه بالفعل قد يكون مرضى هبوط عضلة القلب أكثر عضرة للإصابة بعدوى كوفيد الأمر الذى قد يقود إلى تفاقم الأعراض وحدوث هبوط حاد لعضلة القلب وما يليه من أخطار. لذا فقد صدرت عنها توصيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحماية مرضى هبوط عضلة القلب على اختلاف السبب المؤدى لهذا الفشل فى عملها مهما كان نسبيا.



< ضرورة التحصن باللقاحات الواقية السنوية: لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوى) إلى جانب اللقاح المناسب من اللقاحات المتاحة لعدوى كوفيد ١٩.



< الاعتماد متى كان ممكنا على المراقبة المنزلية عن بعد homateie monitoring والتواصل المباشر مع مقدمى الرعاية الطبية فى العيادات الافتراضية (Virtual clinies) الأمر الذى يساعد على الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض كما أنه يساهم فى تحقيق التباعد الاجتماعى اللازم ويقلل من زيارات العيادة المتكررة التى قد تتيح عدوى فى كل مرة يتردد فيها المريض على المستشفى.



تتيح تلك الوسيلة متابعة قريبة للمريض الذى يمكنه إعطاء صورة واضحة عن الأعراض التى يعانيها والمعلومات التى تتيح متابعة حالته كالوزن ودرجات الحرارة وقياس النبض. كما أنها تعد وسيلة مباشرة لوصف العلاجات الضرورية وتوجيه النصح والإرشاد إلى وسائل قد تخفف كثيرا عن المريض أعراضه دونما اللجوء إلى المستشفى.



< نصحت الجمعية كل مرضى هبوط عضلة القلب بضرورة الانتباه لأعراض عدوى كوفيد ١٩ وسرعة التأكد من الإصابة بإجراء التحاليل اللازمة والمسحة المطلوبة بغرض الإسراع بالعلاج بعد أن أصبح من المؤكد أن عدوى كوفيد ١٩ تعد سببا رئيسيا لتفاقم حالات هبوط عضلة القلب وانتكاساتها.



< أشارت نصائح جمعية القلب الأوروبية إلى ضرورة فحص كل مرضى هبوط عضلة القلب إذا ما تقرر دخولهم المستشفى فى الحالات الطارئة بحثا عن الإصابة بعدوى كوفيد ١٩ دون إبطاء لتفادى خطورة تداعيات الإصابة على عضلة القلب.



< فى إشارة واضحة لخطورة العدوى على مرضى هبوط عضلة القلب نصحت الجمعية بضرورة الالتجاء إلى كل وسائل الوقاية اللازمة من استخدام الكمامة إلى غسل الأيدى بانتظام وتطهير كل ما يلامسه الإنسان من أسطح وإلى اللجوء للعزل الاختيارى فى حالة الإصابة بعدوى كوفيد ١٩.