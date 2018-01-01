تقدم الإعلامية سالي عاطف حلقة جديدة من برنامج "زووم أفريقيا" عن القارة السمراء، في الثامنة مساء اليوم على قناة cbc حيث تجرى جولة داخل المستشفى المصري بزامبيا، للحديث عن قصة إنشاء المستشفى والتي تم بنائها بأيد مصرية وسبب اختيارهم دولة زامبيا، كما تستضيف اليزابيث سيدة أعمال من زامبيا، للحديث عن فرص الاستثمار بين مصر وزامبيا.



كما يجري البرنامج لقاء مع الدكتورة احلام شلوف، رئيس مبادرة تنشيط السياحة بين مصر وتونس، للحديث عن فتح آفاق التعاون السياحي بين مصر وتونس وبين الدول الافريقية وبعضها البعض.



وخلال الحلقة أيضا، يستضيف البرنامج، فرقة إنشاد ديني من نيجيريا، وقاموا بتقديم انشودة دينية في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم).