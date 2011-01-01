الإمارات تقرر تشييد جامعة علمية في نواكشوط

أعلن وزير التربية والتعليم الإماراتي الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي أن بلاده ستقوم ببناء جامعة في موريتانيا معنية بالتخصصات العلمية.

وأضاف -في تصريح للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط- أنه بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، انتقل إلى نواكشوط، حيث حظي بهذه المقابلة مع الرئيس الموريتاني وأبلغه رسميا بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء جامعة في موريتانيا معنية بالتخصصات العلمية.

وأوضح أن هذه الجامعة، التي يأمل أن تبدأ أعمال تشييدها خلال العام المقبل، ستستقبل الطلاب الموريتانيين الذين يرغبون بالالتحاق بالتخصصات العلمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتجسيد العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، منوهًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر أهمية الاستثمار في الإنسان والتعليم.

وقال المسؤول الإماراتي إنه نقل للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة للتنويه بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.