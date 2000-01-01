إصابات طفيفة لـ5 أشخاص في فعالية ركض أمام الثيران بإسبانيا

تعرض 5 أشخاص على الأقل لإصابات طفيفة خلال أول فعالية ركض أمام الثيران في مهرجان سان فيرمين للعام الجاري في بلدة بامبلونا شمالي إسبانيا اليوم الجمعة.

ويتضمن المهرجان السنوي الذي بات مثيرا للجدل الآن، ويقام منذ 400 عام، حشودا تركض مع ستة ثيران مصارعة، يزن بعضها أكثر من 600 كيلوجرام، وعدة ثيران مروضة في الطليعة عبر الشوارع الضيقة للبلدة القديمة في الصباح الباكر إلى الساحة المخصصة لمصارعة الثيران في المساء.

ويقام المهرجان منذ نحو 400 عام على شرف القديس الشفيع للمدينة، سان فيرمين.

وذكرت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية من موقع المهرجان أن الضحايا في العام الحالي تعرضوا لكدمات بشكل رئيسي، إلا أن أحدهم أصيب بارتجاج في المخ لدى سقوطه. وتم نقل جميع المصابين للمستشفى.

ويصاب العشرات من الشاب في الأغلب سنويا في اختبارات الشجاعة هذه أثناء الركض لمسافة 825 مترا. ولقي 16 شخصا حتفهم في المهرجان منذ 1924، آخرهم في 2009.