اتهامات بالقتل غير العمد لاثنين من القباطنة لاصطدام مميت لسفينتين قبالة هولندا

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يواجه اثنان من القباطنة اتهامات بالقتل غير العمد بعد اصطدام مميت لعبارة ركاب مع تاكسي بحري قبالة ساحل هولندا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وقال مكتب المدعي العام الهولندي في مدينة ليوفاردين بشمال البلاد اليوم الجمعة، إن الرجلين كانا يبحران بسرعة كبيرة للغاية عندما وقع تصادم بين سفينتيهما قبالة جزيرة تيرشلينج الواقعة ضمن جزر الفيريزية الغربية. ووجه القضاء اتهامات إلى كلا الرجلين.

وتبلغ السرعة القصوى 20 كيلومترا في الساعة في المنطقة التي وقع فيها الحادث. ومع ذلك كان التاكسي البحري يبحر بسرعة 28 كيلومترا في الساعة، والعبارة بسرعة 55 كيلومترا في الساعة.

إضافة إلى ذلك، لم يتصل قائدا السفينتين ببعضهما البعض بشكل واضح.

وتردد أن العبارة صدمت التاكسي البحري واعتلته وعلى متنه 8 أفراد على بعد مئات قليلة من الأمتار من قناة ذات مياه ضحلة في أكتوبر الماضي.

وتعرض التاكسي لأضرار بالغة وغرق. ولقي أربعة أشخاص حتفهم ولا يزال صبي عمره 12 عاما في عداد المفقودين.

وأصيب العديد من الأفراد بإصابات بالغة، من بينهم أحد البحارة.

ولم يصب أحد بالعبارة التي كان على متنها 27 شخصا.

ولم يتم بعد تحديد موعد لجلسة المحاكمة.