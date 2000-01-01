 شل للنفط تتوقع انخفاضات ضريبية تصل إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني - بوابة الشروق
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شل للنفط تتوقع انخفاضات ضريبية تصل إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني

لندن/امستردام (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:03 م

توقعت شركة النفط الأنجلو هولندية العملاقة "شل.بي.إل.سي" اليوم الجمعة تسجيل انخفاضات ضريبية اليوم الجمعة، تصل إلى ثلاثة مليارات دولار للربع الثاني.

وذكرت الشركة أن الزيادة بنسبة 1%، في معدل الخصم، المستخدم في الاختبار الخاص بالأضرار، كانت الدافع وراء هذا التوقع.

وفي قطاع الغاز المتكامل، من المتوقع أن يكون التداول والتحسين، أقل بكثير، مقارنة بالربع السابق، بسبب التغيرات المتوقعة وقلة فرص التحسين.

ومن المتوقع أن يكون الإنتاج للربع الثاني ، في حدود 950 ألف برميل إلى 990 ألف برميل، في اليوم، مقارنة بـ970 ألف برميل في اليوم للربع الأول.

وستكون أحجام إسالة الغاز الطبيعي المسال 9ر6 طن متري، إلى 3ر7 طن متري، مقارنة بـ2ر7 طن متري في الربع السابق.

ومن المقرر أن تصدر شركة "شل" النتائج في الربع الثاني في 27 يوليو الجاري. وفي لندن، تم تداول أسهم شل، عند 50ر2255 بنس، بانخفاض بواقع 40ر0%.


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