 بحضور جمال علام.. المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعداد لنهائي أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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بحضور جمال علام.. المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعداد لنهائي أمم إفريقيا

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 2:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 2:09 ص

شهد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب الأوليمبي في مدينة الرباط، استعدادا لمواجهة المغرب غدا السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

كما حضر محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، مران المنتخب الأوليمبي مساء الخميس.

ووصل جمال علام أمس الخميس، إلى مدينة الرباط قادما من القاهرة؛ بدعوى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأدى المنتخب الأوليمبي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة، التى شهدت مبارياته السابقة في البطولة الإفريقية، وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قد فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات مساء الخميس، واكتفى بخوض اللاعبين الذين بدأوا مباراة غينيا تدريبات استشفائية بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية.


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