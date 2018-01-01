الأطفال في كابول يعانون من سوء التغذية بسبب الفقر

ذكرت بعض الأسر في العاصمة الأفغانية كابول، أنه بسبب الفقر والحاجة إلى طعام، أصبح أطفالهم يعانون من سوء التغذية.

يقول والد طفل، يعاني من سوء التغذية، يدعى خان زاده، إنه العائل الوحيد للأسرة وإن طفله الذي يبلغ ثلاث سنوات يعاني من سوء التغذية، نتيجة عدم قدرته على توفير طعام كاف لهم، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة.

ويضيف: "كان طفلي الأخير يعاني من سوء التغذية، بسبب نقص الطعام له ولأمه".

وقالت فرشتا، والدة طفل يعاني من سوء التغذية "كل يوم، يحصل زوجي على ما بين 50 و60 أفغانيا(عملة أفغانستان). وأحيانا يصل خالي الوفاض.

وأفاد "صندوق انقذوا الأطفال" في تقرير بأن أفغانستان من بين الدول الـ15، في العالم التي تواجه انعدام الأمن الغذائي.

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن تقديم معونات لأكثر من 3ر17 مليون شخص في أفغانستان، على مدى الأشهر الخمسة الماضية.

وذكر المكتب أنه في عام 2023، سيواجه حوالي 17 مليون شخص في أفغانستان جوعا شديدا، وستة ملايين آخرين سيواجهون مستوى طارئا من انعدام الأمن الغذائي.

وتابع المكتب أن أفغانستان ما زالت تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي سكانها مساعدات إنسانية.