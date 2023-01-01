الأولى على الدبلومات الفنية الصناعية: الجانب التطبيقي جذبني للالتحاق بالتعليم الفني

قالت الطالبة فاطمة الزهراء حازم، بمدرسة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية الثانوية الفنية للتعليم بمحافظة القاهرة، والأولى على الجمهورية، إنها تخصصت في التكنولوجيا الحيوية لدراسة الكائنات الحية واستخدامها في الصناعة مثل البكتريا والفطريات والنباتات والاستفادة منها لخدمة البشرية.

وعن سبب التحاقها بالتعليم الفني الصناعي بدلًا من الثانوي العام، أوضحت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنها كانت تدرس في مدرسة لغات بداية من مرحلة الحضانة حتى الشهادة الإعدادية، منوهة أن والدتها اقترحت التحاقها بالثانوية العامة عربي تسهيلًا عليها وللحصول على درجات أعلى، ولكنها لم تُوفق بالشكل المتوقع.

وأشارت إلى أنها في النصف الدراسي الثاني بعد التحاقها بالتعليم الثانوي العام، علمت بوجود مدرسة جديدة تحمل اسم «مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية»، مؤكدة أنها انجذبت للمدرسة بسبب التخصص الحيوي، ما دفعها للبحث عنها وشعرت بأنها قريبة من ميولها هذا إلى جانب اعتماد الدراسة على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري.

ولفتت إلى أن والدتها كانت معارضة لفكرة التحاقها بالتعليم الفني تمامًا، ولكنها حاولت إقناعها نظرا لحبها وحماسها لدراسة هذا المجال وأنها سوف تحقق نتيجة جيدة به، منوهة إلى أنها تقدمت بالفعل وقُبلت بالمدرسة وتفوقت منذ بداية التحاقها بها حتى حصولها على الدبلوم.