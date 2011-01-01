 إصابة 18 شخصا جراء حادث سير في نيويورك - بوابة الشروق
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إصابة 18 شخصا جراء حادث سير في نيويورك


نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 9:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 9:26 ص

 أصيب 18 شخصا على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفى وطلب أكثر من 60 شخصا آخرين تقييما للاصابات في أعقاب اصطدام إحدى حافلات المدينة بحافلة سياحية من طابقين في شارع بمانهاتن عشية الخميس، وفقا لما قاله مسؤولون بموقع الحادث.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية عن مصادر بإدارة الإطفاء قولهم أن الحافلة السياحية تجاوزت الإشارة الحمراء متجهة شمالا عند الجادة الأولى واصطدمت بحافلة تابعة لهيئة النقل بالمدينة، التي كان لها حق المرور عند التقاطع.

وقال فني طب الطوارئ، بول هوبر، إن الأشخاص الـ 18 الذين تم نقلهم إلى المستشفى حالتهم ليست خطيرة.

وتابع أن العديد من الإصابات مجرد جروح وكدمات وخدوش والاشتباه في إصابة البعض بكسور والبعض بإصابات في الرأس والرقبة.

وأضاف هوبر :"إننا جميعا محظوظون لأن الأمر لم يكن أسوأ كثيرا".


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