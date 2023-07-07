مسئول بحزب الله اللبناني يطالب بالعمل الجاد لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في قرية الغجر

طالب رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، في خطبة اليوم الجمعة، الحكومة والشعب اللبناني، بالعمل الجاد لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية في قرية الغجر بعد ضمها من قبل إسرائيل.

وقال الشيخ يزبك في خطبة اليوم الجمعة، بحسب بيان للعلاقات الإعلامية التابعة لـ"حزب الله": "ها هو العدو الإسرائيلي يقتطع أرضنا في الغجر بضرب سياج عليها وضمها، على الرغم من قرار الأمم المتحدة بأن الأرض هي أرض لبنانية، متجاوزا سيادة لبنان وقرارات الأمم المتحدة فضلا عن انتهاكاته الأخرى المتمثلة بأعمال الجرف التي تطال أراضٍ زراعية لبنانية".

وطالب يزبك "الحكومة والشعب اللبناني بالعمل الجاد بالطرق القانونية وبالإلحاح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات وإمساك الدولة بزمام أمرها".

وأضاف "إننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والتراحم فيما بيننا لمواجهة الحصار الظالم الذي يُمارس علينا بأدواته الشيطانية لتجويعنا وتركيعنا ودفعنا إلى الاستسلام والوقوع في شرك حبائلهم ومكائدهم، فضلًا عن ممارسة التهديد والوعيد ورمي القنابل الدخانية لحجب الرؤية عما يخطط وتحريك عصبيات وانفعالات بعيدة عن قيم الأخوة والمواطنة"، معتبرا أن ذلك "أخطر من الفقر والجوع".

من جهة ثانية، رأى الشيخ يزبك أن "العدوان الذي شنه العدو الإسرائيلي على مخيم جنين هو دليل قاطع على إرباكه وضيق خياراته ومحاولته الهروب إلى الأمام، فاستخدم إمكاناته البرية والجوية لاقتلاع جذور المقاومة في المخيم بجغرافيته المحدودة".

وأضاف "صحيح أنه دمر وضرب البنى التحتية باقتلاع طرق الإسفلت وقطع المياه والكهرباء وقتل وجرح وترويع للأطفال، إلا أنه لم يتمكن من كسر إرادة وعزيمة المقاومين".

وشدد على أن "التحرير لا يكون إلّا بالمقاومة، فقوة العدو الغاصب لا تردع إلا بقوة ومقاومة شعب مظلوم وصاحب حق، ولا محالة أن النصر حليف هذا الشعب المظلوم وإنه الوعد الذي لا يخلف، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين، كانت قد أعلنت قبل أيام أنها تتابع التقارير المتعلقة بمنع دخول المواطنين اللبنانيين إلى الجزء الشمالي من قرية الغجر من قبل إسرائيل ومحاولة ضمها، ودعت الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية.