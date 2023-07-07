خالد خيري مديرًا للنشاط الرياضي بنادي المعادي

قرر مجلس إدارة نادي المعادي برئاسة المهندس إبراهيم شلباية، تعيين خالد خيري رئيس جهاز كرة اليد السابق والمعلق الرياضي الشهير لكرة اليد، مديرًا للنشاط الرياضي بالنادي، وذلك بعد نجاحه الكبير في قيادة جهاز كرة اليد على مدار الموسمين الماضيين.

وشهدت الساعات الماضية جلسة بين إدارة نادي المعادي وخالد خيري، تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل والاستعداد لتشكيل الأجهزة الفنية للفرق الرياضية المختلفة قبل بداية الموسم الجديد.

من جانبه توجه خالد خيري مدير النشاط اليراضي بنادي المعادي بالشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم سلباية على الثقة الكبيرة والدعم المستمر خلال الفترة الحالية.

وأكد خيري أن الجلسة التي عقدها مع إدارة النادي شهدت الحديث عن الرؤية العامة لإدارة النشاط الرياضي استعدادا للموسم الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نادي المعادي من الأندية العريقة صاحبة التاريخ الكبير والمشرف في الرياضة المصرية.

وأضاف: "الأيام المقبلة ستشهد عملا مكثفا ومجهودا متواصلا للانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية لإدارة الناشط الرياضي في مختلف اللعبات، في إطار تنفيذ الأهداف المتفق عليها مع إدارة النادي، وتحقيق نتائج مميزة وتقديم أبطال مشرفين لنادي المعادي والمنتخبات الوطنية".