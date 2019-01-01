الحكومة الهندية تعتزم إنفاق 121 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية

أفادت شركة الخدمات المالية نوفاما ويلث الهندية بأن خطط الحكومة بإنفاق 10 تريليونات روبيه (121 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية تركز على توسيع التصنيع في مجالات السكك الحديدية والطاقة والدفاع، ضمن قطاعات أخرى.



وقال المحللان سوباديب ميترا وفيجاي باسين، من نوفاما ويلث، في مذكرة: "في حين أن الأفضل للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص لم يأت بعد، أظهرت النفقات الرأسمالية للقطاع العام بالفعل ارتفاعا مقارنة بالأرباع القليلة الماضية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتتوقع مذكرة نوفاما تجاهل طلبيات شركات القطاع الصناعي في النصف الثاني من السنة المالية 2024 جراء مخاطر جيوسياسية ومخاوف من الركود الأمريكي والانتخابات العامة المقبلة.