منظمة: عدد الغرقى والمفقودين قبالة سواحل تونس 608 خلال النصف الأول من 2023

بلغ عدد الوفيات والمفقودين على السواحل التونسية طيلة النصف الأول من هذا العام 608، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بقضايا الهجرة واللجوء.



ويعد الرقم قياسيا مع تواتر حوادث الغرق الجماعية في ظل هجرة مكثفة تنشط على السواحل التونسية هذا العام.



ويعادل هذا العدد من الوفيات والمفقودين تقريبا ما تم تسجيله في كامل عام 2022.



وشهد أبريل الماضي العدد الأكبر من الوفيات الغرقى والمفقودين بـ373.



وقال عضو في المنتدى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عدة قوارب أبحرت في البحر ولا يعرف مصيرها أو أنها وجدت مجرد حطام، ما يعني توقعات بأعداد اكبر من الضحايا.



وكثيرا ما تلفظ الشواطئ جثثا في سواحل صفاقس بالخصوص، والتي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة لا سيما من مهاجرين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.



ووفق احصائيات المنتدى اعترض الحرس البحري التونسي أكثر من 32 ألف مهاجرا في البحر خلال النصف الأول من هذا العام بينما نجح 4316 تونسيا في الوصول الى السواحل الإيطالية.



ويجمع المنتدى بياناته من وزارتي الداخلية في ايطاليا وتونس وهيئات أخرى رسمية ومنظمات مستقلة.