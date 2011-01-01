حساب كوريا الجنوبية الجاري يحقق فائضا في مايو

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عاد الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى تحقيق فائض في مايو الماضي على خلفية الفائض التجاري وزيادة مدفوعات الأرباح من الخارج، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي في البلاد اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 93ر1 مليار دولار أمريكي في أيار/مايو، متأرجحا من عجز قدره 790 مليون دولار في الشهر السابق له، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وجاء فائض مايو في الوقت الذي سجلت فيه البلاد فائضا تجاريا وتقلص عجز حساب الخدمات.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج، سجل أيضًا فائضًا.

ووفقا للبيانات، سجلت البلاد فائضا في حساب السلع بلغ 82ر1 مليار دولار في مايو بعد فائض قدره 580 مليون دولار في أبريل الماضي.

وفي يناير الماضي، عانت البلاد من عجز قياسي قدره 21ر4 مليار دولار وسط انخفاض ممتد في الشحنات الصادرة.