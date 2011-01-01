الحكومة الموريتانية يجيز اتفاقية مع الرابطة الدولية للتنمية

أجازت الحكومة الموريتانية، في ثاني اجتماع لها بعد تشكيلها أمس الأول برئاسة المهندس محمد ولد بلال، اتفاقية التمويل الموقعة الشهر الماضي مع الرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا.

وذكرت الرئاسة الموريتانية -في بيان- أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في نواكشوط أجاز اتفاقية مع الرابطة الدولية للتنمية تهدف إلى تحسين الأداء الإحصائي للدول والتنسيق الإقليمي والوصول إلى البيانات واستخدامها وتعزيز تحديث النظام الإحصائي في الدول المشاركة.

وأضاف البيان أن المشروع سيدعم الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي جهاز حكومي من أجل المواءمة مع استراتيجية تنسيق الإحصاءات في افريقيا 2017-2026 للجنة الاتحاد الإفريقي مع الالتزامات الجهوية والعالمية لأفضل متابعة لأهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه -في مؤتمر صحفي مساء اليوم- إن المؤسسات الدولية المعروفة في المجال الاقتصادي والمشهود لها بالمصداقية أجمعت على أن موريتانيا لديها اقتصاد قوي ويسير بثقة نحو الأفضل.

وأضاف أن موريتانيا تم تكريمها من طرف المنظمة الدولية للشفافية، كما تم الاعتراف من طرف وزارة الخارجية الأمريكية بتحسن جيد للبلد من حيث الانضباط المالي بصفة عامة ضمن 27 دولة، بالإضافة إلى اعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن البلد يتمتع باقتصاد قوي ويسير في الاتجاه الصحيح، وتم التحكم بكافة المؤشرات الاقتصادية بكل مصداقية وأمانة.