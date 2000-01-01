استطلاع: نصف البالغين الفارين من أوكرانيا يريدون الإقامة الدائمة في بريطانيا

أظهر استطلاع حديث نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف البالغين الذين فروا من أوكرانيا جراء الحرب يريدون الإقامة في المملكة المتحدة حتى حين تتوفر الظروف الآمنة للعودة لوطنهم.

وبحسب المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، قال نحو 52 % من المشاركين إنهم يعتزمون العيش في المملكة المتحدة لأغلب الوقت عندما يشعرون أن العودمة لأوكرانيا صارت آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المكتب أن أغلبية هؤلاء الأشخاص قالوا إن قرارهم يرجع إلى وجود الكثير من فرص العمل في المملكة المتحدة.

واستند الاستطلاع إلى بيانات مجمعة من 10 آلاف و709 أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر بين 27 أبريل و15 مايو 2023.

يشار إلى أن جميع المشاركين في الاستطلاع من الحاصلين على تأشيرة بموجب برامج حكومية أطلقت عقب الغزو الروسي، وهي برامج الأسرة الأوكرانية، ومنازل من أجل أوكرانيا، والتمديد الأوكراني.