نائب محافظ المركزي الياباني يستبعد رفع الفائدة قريبا

صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي شينيشي أوشيدا، بأن البنك بعيد تماما عن رفع أسعار الفائدة، حيث إن من شأن تشديد السياسة النقدية في توقيت سابق لآوانه أن يضع هدف تحقيق معدل تضخم مستقر عند 2% ، في مواجهة خطر أكبر.

وأشار أوشيدا إلى مؤشرات ناشئة بأن الشركات اليابانية تغير موقفها بشأن ارتفاع الأسعار والأجور، ولكنه قال في مقابلة مؤخرا مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء نشرت اليوم الجمعة، أن الغموض لا يزال مرتفعا فيما يتعلق بتوقعات التضخم في الوقت الذي أكد فيه الحاجة لمقاومة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.

ونفي البنك المركزي الياباني تكهنات منتشرة في السوق بشأن حدوث تغيير في السياسة النقدية فيما ظل معدل التضخم في البلاد فوق نسبة2%، ويعد الموقف المتساهل للبنك، على النقيض من البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة، السبب وراء التراجع الأخير للين مقابل الدولار الأمريكي واليورو.

ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي الياباني بتحديث توقعاته بشأن النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم نهاية الشهر الجاري عندما يعقد اجتماعا يستغرق يومين لوضع السياسة النقدية.