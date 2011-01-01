المغرب وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه

بحث وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، بمدينة فاس، مع الوزيرة الإيطالية المنتدبة المكلفة بالبيئة والأمن الطاقي فانيا كافا تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه.

وأوضح بركة -في تصريحات صحفية عقب هذه المباحثات، التي جرت على هامش الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ- أنه خلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك وتقاسم التجارب الناجحة، خصوصا في ظل معاناة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من إشكالية التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع المسؤولة الإيطالية جرى خلالها تقاسم خارطة الطريق التي حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالنسبة لاستراتيجية الماء.

وأكد بركة عزم الجانبين العمل على توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثنائي، خاصة بعد المباحثات التي جمعت أمس بروما بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين في كل المجالات.

من جانبها، أكدت فانيا كافا، أن اللقاء كان "مهما للغاية" وكان مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين لاسيما في مجال البنيات التحتية المائية، والتغيرات المناخية.

واعتبرت الوزيرة الإيطالية أن "تكيف المجالات الترابية والتنمية المستدامة يعتبران تحديين هامين للغاية يتعين علينا مواجهتهما سويا".